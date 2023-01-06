Tekstil ihracatçıları sürdürülebilirliğe odaklanıyor

Tekstil ihracatında 2021’da rekorların kırıldığı bir dönem olduğunu hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve aynı zamanda Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, 2022’de ise özellikle ana pazarlarda yaşanan ekonomik durgunluk ve talebin azalmasıyla dış satışta azalma yaşandığını söyledi. Talebin azaldığı ve rekabetin arttığı böyle bir dönemde neler yapılması gerektiğine dikkat çeken Eskinazi, “Bu dönemde bizi öne çıkaracak konular sürdürülebilirlik, dijitalleşme, kaliteli ve katma değerli üretim olmaya devam ediyor. Tüketicilerin sürdürülebilirlik ile ilgili talepleri artarak devam edecek ve sürdürülebilir elyaflardan üretilen ürünlere olan talep yurt dışı alıcılarımızın siparişlerine yansımayı sürdürecek. Birlik olarak faaliyetlerimize bu yönde devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Eskinazi, ana pazardaki markalar ve müşterilerin sürdürülebilirlik konusuna özel bir önem vermesi nedeniyle UR-GE projesi ile firmaların teknik açıdan daha yeterli olmasını istediklerini belirterek, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyumlu ve Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere gelecek dönemde sektörün dinamiklerini etkileyecek çerçeve koşullara hazırlıklı olmalarını sağlamayı hedeflediklerini söylüyor. Eskinazi, bu kapsamda Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle ‘Tekstil Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi’ projesinde 18 firmanın sürdürülebilirlik temasıyla çalışmalar yürüttüğünü kaydediyor.

Türkiye’nin özellikle pamuk konusunda önemli avantajları olduğuna değinen Eskinazi, “Organik pamuk, better cotton, rejeneratif pamuk gibi sürdürülebilir pamuk üretiminin yoğun bir şekilde yapıldığı bir bölgedeyiz. 2022/23 sezonu itibariyle dünyanın 6’ncı en büyük pamuk üreticisi konumuna ulaştık. Türkiye’nin organik pamuk üretiminde Hindistan’dan sonra dünyanın ikinci en fazla üretim yapan ülkesi konumundayız, önemli bir nokta da Türkiye’de üretilen pamuğun tamamının GDO’suz pamuk olması” diyor.

Uzak ülkelere ihracatın artırılması hedefleniyor

Dünyada GDO’suz pamuk üreten ülkelerin sadece Türkiye, Yunanistan ve İspanya olduğu bilgisini veren Eskinazi, bundan sonraki süreçte GMO Free Turkish Cotton’un uluslararası tanıtımına odaklanacaklarını belirtiyor.

2023 yılında ETHİB olarak ABD’ye yönelik sektörel ticaret heyeti düzenlemeyi planladıklarını söyleyen Eskinazi, var olan ihracat pazarlarını sürdürülebilir üretim ile ihracata daha fazla yatırım yaparak korumayı ve uzak ülkelere yönelik dış satışlarını artırmayı hedeflediklerini vurguluyor.

2023 yılında hedeflere ulaşılması için dijitalleşmenin ve sürdürülebilirliğin merkeze alınacağı birçok yeni araç kullanılacağına da dikkat çeken Eskinazi, “Hızla gelişen teknolojiye adaptasyon konusunda büyük şirketler dışındaki diğer firmalarımızın da adaptasyonu ve farkındalığı konusunda çaba gerekiyor. 2023 yılında sektörümüzde sürdürülebilirlik politikalarıyla ilgili girişimler artacak, geri dönüştürülmüş ve sürdürülebilir elyaflara olan talepteki artış trendi de devam edecek” diyor