Temiz enerji fosilden daha kazançlı

Sürdürülebilirlik faaliyetleriyle bilinen “As You Sow” adlı sosyal toplum kuruluşu ile “Corporate Knights” dergisi, temiz enerji dönüşümüne öncülük eden 200 halka açık şirketin yer aldığı Clean 200 listesini yayımladı. Listedeki şirketler arasından 91,2’sinin, 1 Temmuz 2016’dan 31 Ocak 2023’e kadar toplamda 91,2 şirketin değer artışı sağladığı görüldü.

Fosil yakıt şirketlerinden oluşan MSCI ACWI/Enerji Endeksi yüzde 61,3 kazanç sağlarken, temiz enerji şirketlerinin ise aynı dönemde fosil yakıt şirketlerine göre yüzde 30 daha fazla kâr elde etti. Listenin en iyi performans göste ren ilk 10 şirketi arasında ağırlıklı olarak Çin, ABD, Güney Kore ve İsveç yer aldı. Temiz enerji kullanımı ve teknolojilerine öncelik veren ilk şirket ise Apple Inc oldu.

En iyiler Çin, ABD, Güney Kore ve İsveç’ten

Listede ikinci sırada web haritalama platformu olan Alphabet Inc ve Deutsche Telekom Ag takip etti. Diğer şirketler ise şu şekilde sıralandı: Verizon Communications Inc, Tesla Inc, Çin Ziraat Bankası, enerji tasarruflu mikroçipler üreten TSMC, Iberdrola SA, HP Inc ve elektrikli batarya sistemleri şirketi Contemporary Amperex Technology Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan As You Sow Üst Yöneticisi Andrew Behar, Clean200 listesinin oluşturulmasının altında yatan sebebin, 2016’da yatırımcıların “fosil yakıtları elden çıkarırsak yatırım yapacak bir şey kalmaz” düşüncelerine karşı oluşturulduğu bilgisini verdi.

Tek yatırım kaynağı fosil yakıtlar olarak görülüyordu

Ekonomik güç merkezinin ortaya çıkışını izlemeye ve paylaşmaya devam edeceğini söyleyen Behar, "Yenileyici bir ekonomiye doğru tanımlayan geniş bir şirket yelpazesini gösteren açık finansal kanıtlar var" dedi.

Şirketlerin yüzde 42’si ABD’li

ABD’li Corporate Knights Üst Yöneticisi Toby Heaps ise fosil yakıt hisse senetleri için parlak bir yılın ardından bile Clean200'ün hem fosil yakıt hem de mavi çip karşılaştırma ölçütlerine karşı 6 yılı aşkın süredir devam eden üstün performansını sürdürmesinin çok anlamlı olduğunu belirtti. Clean 200’de yer alan 35 ülkenin şirketlerden yüzde 42'si ABD, yüzde 21'i Çin, yüzde 16'sı Japon, yüzde 12'si Kanada ve yüzde 11'ini Fransız şirketlerden oluşuyor.