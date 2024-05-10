Temiz enerjinin başkenti İzmir'de gezegenin geleceği ele alınacak

İZFAŞ, BİFAŞ ve EFOR Fuarcılık iş birliği ile düzenlen Wenergy Expo, 9-11 Mayıs 2024 tarihlerinde fuarizmir’de yerli ve yabancı yüzlerce katılımcıyı, binlerce sektör profesyoneli ziyaretçi ile buluşturacak.

54 ülkeden gelen ziyaretçiyi ağırlayacak etkinlik, 100’ü aşkın marka katılımı ile gerçekleşiyor. Wenergy Expo’yu 20 binden fazla profesyonel ziyaretçinin takip etmesi bekleniyor.

Yenilenebilir enerjinin tüm alt başlıkları fuarda

Fuarda başta rüzgâr, güneş, hidrojen, biyokütle ve jeotermal olmak üzere yenilenebilir enerjinin tüm alt başlıkları yer alacak. Temiz enerji sektörüne ev sahipliği yapacak olan Wenergy Expo’da enerji ekipman tedarikçileri, mühendislik ve Ar-Ge firmaları, otomotiv sektörü, elektrikli araçlar, şarj ekipmanları, enerji depolama firmaları, e-mobilite kuruluşları, lojistik başta olmak üzere enerji ile ilgili en güçlü üretici firmalar inovatif ürün ve teknolojilerini sergileyecekler.

300'u aşkın sektörü bir araya getirecek Wenergy-2. Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı'nda birçok yabancı ülkeden katılım bekleniyor. Wenergy Expo’da, UR-GE Projesi kapsamında, 25 ülkeden çok sayıda sektör profesyoneli yabancı alıcı da ağırlanacak.

Fuarla eşzamanlı bir kongre de gerçekleşecek

Wenergy Expo ile eş zamanlı olarak yapılacak Wenergy Expo Kongresi programı da enerji sektörünün nabzını tutacak. Sektörün önde gelen isimlerinden akademisyenler, iş insanı ve enerji dünyası temsilcilerinin konuşmacı olduğu kongre kapsamında, 22 oturum gerçekleştirilecek.

Oda, dernek ve kurumların destekleriyle fuarizmir A Hol Etkinlik Sahnesi ile A Seminer Salonu’nda üç gün boyunca gerçekleştirilecek kongrede; enerji dönüşümünden yenilebilir enerji kullanımına, iklim değişikliğinden elektrikli araçlara kadar pek çok konu başlığı ele alınacak. Açılış konuşmasını, “Dünya Enerjisindeki Yeni Dinamikler: Türk İş Dünyasına Yansımaları, Neler Yapmalı?” başlığıyla Londra Enerji Kulübü Başkanı Mehmet Öğütçü’nün yapacağı kongrede; alanında lider ve ilham veren konuşmacılar, bilgi ve birikimlerini paylaşacak. Kongre ile eş zamanlı olarak Elektrik Mühendisleri Odası tarafından da “Temiz Enerji Sempozyumu” düzenlenecek.

“ICCI gibi köklü bir fuar başarısı temennimiz var”

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, fuarın İzmir açısından önemine değinerek, fuarın düzenlendiği yer itibarıyla yenilenebilir enerjinin kaynağında köklü bir organizasyon temennisiyle bu yola çıktıklarını söyledi. “Temiz Enerji’nin Başkenti” olarak tanımlanan İzmir’de uluslararası ölçekte kendisini kanıtlamış bir fuarın ihtiyacının uzun yıllardır hissedildiğini belirten Kalaycı, Türkiye’nin en kapsamlı temiz enerji kümesi olan ENSİA’nın destek verdiği bu hedefin ilk adımını 2023 yılında Wenergy ile attıklarını hatırlattı. Kalaycı, “Geçen yılki ilk buluşmamıza derneğimizin pek çok kurumsal üyesi katılımcı ve ziyaretçi olarak yer alırken, “Stratejik Partner” olduğumuz Wenergy’de bu yıl yabancı alım heyetlerini misafir edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

“Coğrafya kaderdir sözü İzmir için yerinde bir tespit”

Çok sayıda B2B iş ve yatırım görüşmesine ev sahipliği yapması beklenen Wenergy’nin birkaç sene içinde köklü bir fuarcılık başarısına imza atmasının en büyük temennileri olduğuna dikkat çeken Alper Kalaycı, şöyle devam etti: “Temiz enerji konusundaki yüksek potansiyelimizin, İzmir’in fuarcılık alanındaki köklü geçmişi ile birleşince başarı ve katma değer kaçınılmaz oluyor. 14’üncü yüzyıl düşünürü, devlet adamı ve tarihçi İbn-i Haldun’un “Coğrafya kaderdir” sözü, çok doğru ve yerinde bir tespiti ifade ediyor. İzmir; coğrafyası, yer altı ve yer üstü zenginliklerinin yanı sıra güneş ve rüzgarına ilave ayaklarının altındaki güneşi olan jeotermalle adeta temiz enerji için yaratılmış bir şehir.”

Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında uluslararası hedef ve taahhütlerine ulaşması için temiz enerji yatırımlarına yüksek seviyede önem vermesinin kritik eşikte durduğuna işaret eden Alper Kalaycı, “Bu sayede hem rakiplerimize göre daha rekabetçi bir duruma geçeceğiz hem de bizden sonraki nesillere daha iyi bir dünya bırakacağız” değerlendirmesini yaptı.

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi artıyor

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi; iklim krizi ile mücadele, yerli ve sürdürülebilir kaynaklara dayalı bir enerji altyapısının oluşturulması ve ülkemizin enerji bağımsızlığı için büyük önem taşıyor. 2024 yılı Mart ayı sonu itibarıyla ülkemiz kurulu gücü 107 bin 959 MW’a ulaşırken yenilenebilir enerji kaynakları ise yaklaşık yüzde 54'lük paya sahip.

Türkiye, Ulusal Eylem Planı’na göre elektrik enerjisi kurulu gücünü 2035 yılında 190 bin MW'a, yenilenebilir kaynakların payını ise yüzde 65 seviyesine çıkarmayı hedefliyor. 2035 yılına kadar kurulu güç artışının yüzde 74,3'ü rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımlarından oluşacak. Bu alandaki tüm paydaşları bir araya getiren Wenergy Expo, rüzgâr enerjisinden elektrik üretiminde zirvede yer alan, jeotermal, güneş gibi diğer kaynaklardan elektrik üretiminde de üst sıralarda bulunan, yenilenebilir enerji ekipmanlarının üretim üssü İzmir’in, temiz enerjinin başkenti olma özelliğini pekiştirecek.

“Ekoloji yoksa maalesef ekonomi de, enerji de yok!”

Temiz enerjide sadece kaynak potansiyeli olarak değil, enerji ekipmanlarının üretim üssü de olan İzmir’in bu anlamıyla tarihi bir misyon yüklendiğini de dile getiren Alper Kalaycı, şunları kaydetti: “Unutmayalım! Yaşlı, yorgun ve çok hırpalanmış dünyamızın doğal kaynakları hızla tükeniyor. Dünyayı sınırlı, kendi ihtiyaçlarını ise sınırsız gören insan kültürü son dönemlerini yaşıyor. Geleceğin dünyasını inşa etmek için elimizi önce vicdanımıza sonra da taşın altına koymak zorundayız. Çünkü ekoloji yoksa ekonomi de yok, enerji de yok!”