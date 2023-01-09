Trakya’da barajlar iklim değişikliği etkisi altında

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy bölgede uzun süredir yağışın olmaması sonucu barajlardaki mevcut suyun azalmaya devam ettiğini söylerken, suyun doğru ve tasarruflu kullanılması gerektiğine özellikle dikkat çekti.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğü’nün baraj doluluk verileri ise şöyle: Edirne'de geçen yıl ocak ayında 205 milyon 295 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki su miktarı, bu yılın ocak ayında 175 milyon 925 bin metreküp Kırklareli'nde geçen yılın ocak ayında 188 milyon 859 bin metreküp ölçülen 4 barajdaki su miktarı, bu yılın ilk ayında 148 milyon 184 bin metreküp Tekirdağ'da geçen yılın ocak ayında 131 milyon 904 bin metreküp olan 4 barajın su miktarı, 135 milyon 114 bin metreküp olarak ölçüldü.