Türkiye’de toplumun yüzde 86’sının çevre duyarlılığı salgın sonrasında arttı

Tüketicilerin çevre duyarlılığına sahip olan markalara ilgi duymasının yanı sıra bu konuda çalışma yapmak adına onları zorladıklarının da ortaya konduğu Mastercard Sürdürülebilirlik Akademisi araştırmasının sonuçları açıklandı. Açıklamaya göre nakitsiz toplum ideailini geliştirmek adına teknolojiler geliştiren Mastercard, söz konusu teknolojileri sürdürülebilir bir dünyanın hizmetine sunmak için birçok proje geliştirmeye de devam ediyor. Bu kapsamda küresel ekonominin hızla dijitalleştiği bu dönemde, Eylül 2021’de kurulan Sürdürülebilirlik Laboratuvarı’nda hem insanların hem de gezegenin sürdürülebilirliği için ürün geliştiren Mastercard, kullanıcıları bilinçlendirerek bu alana teşvik etmeyi de amaçlıyor.

Sosyal medya kampanyaları önemli rol üstleniyor

Mastercard’ın yürüttüğü ve 24 ülkede gerçekleştirilen sürdürülebilirlik araştırması ile salgın esnasında tüketicilerin çevrecilik anlayışında belirgin bir artış olduğu belirlenirken, aynı araştırmanın sonuçlarında ankete katılanların yüzde 54’ünin de çevre ve sürdürülebilirlik konularının önemini salgının da etkisiyle kavradıkları belirtiliyor. Yüzde 85’lik bir kesimin ise çevre ve sürdürülebilirlik meseleleriyle mücadele etmek için kişisel önlemler almaya istekli olduğu ifade ediliyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de toplumun yüzde 86’sının çevre duyarlılığı salgın sonrasında artış gösterirken, yüzde 93'ü çevre ve sürdürülebilirlik sorunlarıyla bireysel mücadele konusunda çaba harcıyor. Toplumu olumlu anlamda etkilemede sürdürülebilirlik üzerine yürütülen sosyal medya kampanyalarının önemli rolünün olduğu görüldüğü araştırmada, katılımcıların yüzde 54’ü belgeseller, yüzde 36’sı YouTube içerikleri ve yüzde 33’ü sosyal medya kanallarında ilgili kampanyalarla karşılaştıklarını belirtiyorlar.

Mastercard tarafından hayata geçirilen Sürdürülebilirlik Laboratuvarı’nda, dünyanın en acil çevresel zorluklarını çözmek için nasıl uygulanabileceğini keşfi için hızla yaygınlaşan 5G, kuantım, blockhain ve gelişmiş yapay zekâ gibi yeni teknolojilerden de faydalanılıyor. 2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonu hedefi olduğunu duyuran Mastercard, Sürdürülebilirlik Laboratuvarı çatısı altında İsveçli FinTech girişimi Doconomy ile geliştirdikleri Mastercard Karbon Hesaplayıcı ile bireylerin de bu hedefe dahil edildiğini belirtiyor.