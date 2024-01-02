Türkiye’nin ilk dijital yeşil enerji pazar yeri ATP GreenX kullanıma açıldı

Global alanda kurumsal yazılım ve teknoloji çözümleriyle tanınan ATP, GreenX yenilikçi yeşil enerji ve sertifika ticaret platformunu kullanıcıların kullanımına açtı. Türkiye’nin ilk dijital yeşil enerji pazarı olan GreenX, sektörün dijital dönüşümüne yenilikçi platformu ile öncülük etmekte.

GreenX, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine güvenli ve kolay bir şekilde ulaşma imkanı sunuyor; 'Green' ismi yeşil bir gelecek, 'X' ise Exchange/ Borsa’dan geliyor ve pazar yerini temsil ediyor.

GreenX, sürdürülebilir enerji ürünlerinin ticareti için en yeni teknolojilerle donatılmış, küresel bir pazar yeri olarak dikkat çekiyor. Çevre dostu enerji üreticileri ve tüketicileri için tasarlanmış, kullanımı kolay platformda, satıcıları ve alıcıları buluşturarak değer yaratmayı hedefliyor. GreenX, blokzincir teknolojisi ve dijital cüzdanlarla kurumların enerji ve karbon sertifika ticaretini güvence altına alıyor. Fiziksel sözleşmeleri dijital ortama taşıyarak süreçleri hızlandırıyor, operasyonel verimliliğe katkıda bulunuyor. Geleneksel ticaret yöntemlerinin risklerini ortadan kaldırarak yeşil enerji pazarında fiyat istikrarı sağlıyor.

İklim değişikliği çerçevesinde, GreenX, dünyamızın geleceği için kritik ve kurumların yatırımlarında öncelik verdiği sürdürebilirlik alanında global bir ticaret platformu sunarak istikrarı ve verimliliği artırıyor. Finans kuruluşları, platform üzerinden global yeşil enerji piyasası verilerini takip ederek, analizlerini gerçekleştirecek ve uluslararası pazarlara erişim sağlayarak Yeşil Finansman imkanlarını müşterilerine sunabilecek.

Türkiye’deki Küresel Pazaryeri

Çevre dostu enerji üreticileri ve tüketicileri için tasarlanmış, kullanımı kolay bu platform, değer yaratmayı hedeflemektedir. GreenX'in sunduğu öne çıkan özellikler şu şekilde sıralanıyor:



Yeşil enerji ve karbon sertifikalara kolay erişim: Bu platform üzerinden, yeşil enerji ve karbon sertifikaları rahatlıkla satın alınabilir.

Güvenli Blockchain teknolojisi: Müşterilerin sertifikaları ve yeşil enerji ürünlerini, blockchain teknolojisi ve dijital cüzdanlarla güvence altına alınmaktadır.

Hızlı ve kolay ticari iletişim: Alıcı ve satıcı arasındaki süreçler hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilir.

Fiyat optimizasyonu: Geleneksel ticaretin riskleri azaltılarak, yeşil enerji piyasasında fiyat dengesi sağlanır.

Şeffaf piyasa ortamı: GreenX, fiyat istikrarı sağlayarak Türkiye'nin bu pazardaki konumunu güçlendirecek.

Çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik: İklim değişikliği kapsamında, Türkiye ve Dünya genelinde sürdürülebilirliğe katkıda bulunacak.

Operasyonel verimlilik: Firmalar, karbon emisyonlarını azaltırken operasyonel giderlerini düşürecek ve süreçlerini dijitalleştirecek.

