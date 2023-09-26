Türkiye’nin ‘Sıfır Atık’ projesi dünyaya ilham oldu

Programda Emine Erdoğan ve New York Belediye Başkanı Adams'ın yanı sıra söz alan BM Genel Sekreter Yardımcısı Guy Ryder, Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, BM Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen, Emine Erdoğan'a hem yerel hem de küresel düzeyde "Sıfır Atık" girişiminde gösterdiği liderlikten ötürü teşekkür etti hem de bu projenin önemine vurgu yaptı.

BM İnsan Yerleşimleri Programı İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, etkinlikte yaptığı konuşmada, 31 Ekim'de İstanbul'da "Herkes İçin Sürdürülebilir Kentsel Geleceğin Finansmanı" ana temasıyla gerçekleştirilecek olan Dünya Şehirler Günü'nü hatırlatarak, "Sıfır Atık" hareketinin eşitlikçi ve kapsayıcı olmasının öneminden bahsetti.

“Hedef değil, gerekliliktir”

Küresel Sıfır Atık hareketinin bir gereklilik olduğunu vurgulayan Sharif, "Küresel sıfır atık hareketi kavramı sadece büyük bir hedef değil, bir gerekliliktir.

Bu hareket, dünyadaki kaynaklarımızın sınırlı ve ekosistemimizin kırılgan olduğunun, geleceğimizin doğrusal kullan-at ekonomisinden atıkların en aza indirildiği ve kaynakların yaşam döngüsünün en üst düzeye çıkarıldığı döngüsel bir ekonomiye geçme becerimize bağlı olduğunun kabulüdür. Bu nedenle, 31 Ekim 2023'te İstanbul Üsküdar'da düzenlenecek olan Dünya Şehirler Günü'nde bunu ön plana çıkaracağız" diye konuştu.