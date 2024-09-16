Unilever yeşil adımlarını hızlandırmaya karar verdi! 2039 yılında net sıfır olacak  

Başak Nur GÖKÇAM

Unilever, faaliyetlerinin odağına aldığı sürdürü­lebilirlik çalışmaları­nı ve yeni hedeflerini paylaştı. Çalışmalarını iklim, doğa, plas­tik ve yaşam koşulları teme­linde şekillendiren ve 20 mar­kayla güzellik & sağlık, kişisel bakım, gıda, dondurma ve ev ba­kım olmak üzere toplam beş ka­tegoride faaliyet gösteren grup, daha odaklı, daha hızlı ve da­ha sistematik olmayı hedefle­diklerini duyurdu.

Çalışmalara ilişkin detaylı bilgi veren Uni­lever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, “İnovasyonu ön plana alan, karbon ayak izini azaltan, çevresel ve sosyal ko­nulara önem veren politikala­rımızı sürdürüyoruz. Dünyaya bilanço gözüyle bakmıyoruz. Bir değerler zinciri içinde hare­ket ediyoruz. Bilimsel gelişme­leri önemsiyoruz. Yapay zekâ­nın kullanılmasında öncüyüz. Globaldeki misyonumuzun ay­nısını Türkiye’de de gerçekleş­tiriyoruz” dedi.

Sürdürülebilir Yaşam Pusulası stratejisi kuruldu

2010 yılında sürdürülebilir yaşamı yaygınlaştırmak ama­cıyla Sürdürülebilir Yaşam Pla­nı’nı lanse ettiklerini söyleyen Orhonoğlu, “10 yıllık bir hedef seti ortaya koyduk, bu hedef­ler doğrultusunda çalıştık, güç­lü bir etki yarattık ve çoğu he­defimizi gerçekleştirdik. Ger­çekleştiremediklerimizden de dersler çıkardık. Bu derslerle 2020’de Sürdürülebilir Yaşam Pusulası yani Compass strate­jisini oluşturduk. Bu hedefleri 2030 yılına yönelik koyduk ve önceki planın üzerine inşa et­tik” diye ekledi.

Unilever olarak sürdürüle­bilirlik hedeflerinin genişleye­rek, sayısının arttığını, kapsa­mın zenginleştiğini ve tüm iş ve yatırım hedefleriyle bütünleş­tiğini belirten Orhonoğlu, “Bu­gün ise 2024 yılında, yani Com­pass’ın vadesinin dolmasından 6 sene önce hedeflerimizi gün­celledik. Çünkü nasıl daha önce sürdürülebilirlik alanında iki çağa öncülük etmeye çalıştıy­sak, bugün de dışarıya dünya­ya baktığımızda yeni bir dün­ya, yeni öncelikler ve bizim de yenilenmemiz gerektiğini gör­dük. Artık söylem değil, hızlı hareket etme zamanı diyoruz ve 2039’da net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Yıllık emisyonda 215 tonluk azaltım

Elektrikli TIR’lara yönelik yaptıkları çalışmalara ilişkin de hedefleri paylaşan Orho­noğlu, “Türkiye’de de elektro­mobilite dönüşümünü başlat­mak için 3 elektrikli tırla at­tığımız ilk adım ile ilk etapta yıllık karbon emisyonlarımız­da 215 ton azalma hedefliyo­ruz. Bu azaltım yaklaşık olarak bin 287 ağacın karbon emili­mine veya başka bir deyişle, dünyayı dört kez turlayan bir TIR’ın karbon emisyonunu or­tadan kaldırmaya eşdeğer ola­cak” bilgisini verdi.

2 bin 800 ton karbon salımı önlenecek

Konya’daki fabrikanın güneş enerjisi tesisini açtıklarını belirten Unilever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, “Toplam 5 MW kapasiteli bu tesisimizle, fabrikamızın toplam elektrik tüketiminin 3’te 1’ini kendimiz üretebiliyor hale geliyoruz. Karbon azaltımı açısından da senede yaklaşık 2 bin 800 ton karbon salımını önleyeceğiz. Veya başka bir deyişle neredeyse 4 bin ağaç dikimine eş değer bir azaltım sağlıyoruz” dedi.