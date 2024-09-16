Unilever yeşil adımlarını hızlandırmaya karar verdi! 2039 yılında net sıfır olacak
Üretimini karbon emisyonu azaltmaya yönelik gerçekleştirmeye yönelen ve çalışmalarını sürdürülebilir Yaşam Pusulası stratejisi ile şekillendiren Unilever, hareketlerini hızlandırma kararı alarak 2039 yılında net sıfır hedefine ulaşmayı hedeflediğini duyurdu.
Başak Nur GÖKÇAM
Unilever, faaliyetlerinin odağına aldığı sürdürülebilirlik çalışmalarını ve yeni hedeflerini paylaştı. Çalışmalarını iklim, doğa, plastik ve yaşam koşulları temelinde şekillendiren ve 20 markayla güzellik & sağlık, kişisel bakım, gıda, dondurma ve ev bakım olmak üzere toplam beş kategoride faaliyet gösteren grup, daha odaklı, daha hızlı ve daha sistematik olmayı hedeflediklerini duyurdu.
Çalışmalara ilişkin detaylı bilgi veren Unilever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, “İnovasyonu ön plana alan, karbon ayak izini azaltan, çevresel ve sosyal konulara önem veren politikalarımızı sürdürüyoruz. Dünyaya bilanço gözüyle bakmıyoruz. Bir değerler zinciri içinde hareket ediyoruz. Bilimsel gelişmeleri önemsiyoruz. Yapay zekânın kullanılmasında öncüyüz. Globaldeki misyonumuzun aynısını Türkiye’de de gerçekleştiriyoruz” dedi.
Sürdürülebilir Yaşam Pusulası stratejisi kuruldu
2010 yılında sürdürülebilir yaşamı yaygınlaştırmak amacıyla Sürdürülebilir Yaşam Planı’nı lanse ettiklerini söyleyen Orhonoğlu, “10 yıllık bir hedef seti ortaya koyduk, bu hedefler doğrultusunda çalıştık, güçlü bir etki yarattık ve çoğu hedefimizi gerçekleştirdik. Gerçekleştiremediklerimizden de dersler çıkardık. Bu derslerle 2020’de Sürdürülebilir Yaşam Pusulası yani Compass stratejisini oluşturduk. Bu hedefleri 2030 yılına yönelik koyduk ve önceki planın üzerine inşa ettik” diye ekledi.
Unilever olarak sürdürülebilirlik hedeflerinin genişleyerek, sayısının arttığını, kapsamın zenginleştiğini ve tüm iş ve yatırım hedefleriyle bütünleştiğini belirten Orhonoğlu, “Bugün ise 2024 yılında, yani Compass’ın vadesinin dolmasından 6 sene önce hedeflerimizi güncelledik. Çünkü nasıl daha önce sürdürülebilirlik alanında iki çağa öncülük etmeye çalıştıysak, bugün de dışarıya dünyaya baktığımızda yeni bir dünya, yeni öncelikler ve bizim de yenilenmemiz gerektiğini gördük. Artık söylem değil, hızlı hareket etme zamanı diyoruz ve 2039’da net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.
Yıllık emisyonda 215 tonluk azaltım
Elektrikli TIR’lara yönelik yaptıkları çalışmalara ilişkin de hedefleri paylaşan Orhonoğlu, “Türkiye’de de elektromobilite dönüşümünü başlatmak için 3 elektrikli tırla attığımız ilk adım ile ilk etapta yıllık karbon emisyonlarımızda 215 ton azalma hedefliyoruz. Bu azaltım yaklaşık olarak bin 287 ağacın karbon emilimine veya başka bir deyişle, dünyayı dört kez turlayan bir TIR’ın karbon emisyonunu ortadan kaldırmaya eşdeğer olacak” bilgisini verdi.
2 bin 800 ton karbon salımı önlenecek
Konya’daki fabrikanın güneş enerjisi tesisini açtıklarını belirten Unilever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, “Toplam 5 MW kapasiteli bu tesisimizle, fabrikamızın toplam elektrik tüketiminin 3’te 1’ini kendimiz üretebiliyor hale geliyoruz. Karbon azaltımı açısından da senede yaklaşık 2 bin 800 ton karbon salımını önleyeceğiz. Veya başka bir deyişle neredeyse 4 bin ağaç dikimine eş değer bir azaltım sağlıyoruz” dedi.