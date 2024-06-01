"Vahşi madencilik doğayı ciddi anlamda tahrip ediyor"

TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "Ne yazık ki biz bir maden tehdidi altındayız. Ama maden derken, bunu tüm madencilik faaliyetlerine karşıyız gibi algılamayın. TEMA'nın öyle bir yaklaşımı yok, hiçbir arkadaşımızın da yok çünkü maden de hayatımızın bir parçası" dedi.

Dördüncü gruptaki metalik madenlerin çıkarılma şeklini anlatan Ataç, şöyle konuştu:

"Bir süredir Bergama, sonra Artvin'de devam eden, bizim 'vahşi madencilik' dediğimiz dördüncü gruptaki metalik madenlerin çıkarılma şekline itirazımız var. Yani bunların açık havada binlerce ton siyanür ya da sülfürik asit kullanılarak çıkarılması o bölgeye çok ciddi tahribatlar yapıyor ve onu daha sonra ne yazık ki rehabilite edemiyoruz. Böyle bir yöntem yok."

Yaşam alanlarımız tehdit altında

Deniz Ataç'ın 'Yaşam Alanlarımız Tehdit Altında' başlıklı sunum da yaptığı panele, Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Zeki Odabaş ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.