Yeni nesil modanın nabzı elbise kiralama sektöründe atıyor

Başak Nur GÖKÇAM

Ünlü perakende devlerinin kiralama işine giriyor oluşunun sektörün geleceğine ilişkin önemli ipuçları verdiğini belirten Yasemin Eke, “Özellikle Amerika’da çok büyük şirketler moda kiralaması yapıyor ve en önemli markalar kiralama sektörünün içinde yer almayı önemsiyor. Bunu gençlere ulaşabilmek veya çağı yakalamak için bir yol olarak görüyorlar” dedi.

Global Data Retail’e göre 2018’de 1 milyar dolar büyüklüğe sahip olan kıyafet kiralama sektörünün 2028’de 4.4 milyar dolara ulaşacağının tahmin edildiğini belirten Eke, “Elbise kiralama; aslında ‘paylaşım ekonomisi’nin bir parçası. Uber, Airbnb gibi ev, araç paylaşım trendinin bir devamı. Buna trend demek ne kadar doğru bilmiyorum, çünkü bu günümüz yaşam koşullarının doğurduğu bir ihtiyaç. O yüzden kısa sureli bir trendden daha çok büyüyüp gelişecek bir akım diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Gündelik parçalar daha fazla tercih ediliyor

Çevre bilinci konusunda bilgili ve yeni bir genç kuşağın geldiğine ve gençlerin geleneksel moda yerine sürdürülebilir markaları tercih ettiğine vurgu yapan Eke, “Yaşadığımız dünyanın geleceğinden hepimiz sorumluyuz ve hızlı tüketim alışkanlıklarının çevremize verdiği zararı bile bile bir adım atmamak mümkün değil. O yüzden atacağınız küçük adımların bile etkileri büyük olacak” dedi.

Başlangıçta, herkesin daha çok gece kıyafetlerine ilgi göstereceğini düşündüklerini söyleyen Eke, şu anda ürün yelpazesini görenlerin daha çok günlük parçaları tercih ettiklerini belirtiyor. Artık müşterilerin, doğum günü, iş yemeği, hafta sonu tatili için giyebileceği parçalara çok para vermek yerine, kiralamaya yöneldiğini söyleyen Eke, sözlerine şöyle devam etti: “Şu an Rentony, sadece elbise değil, günlük ceket, gömlek, etek hatta jean bile kiralayabileceğiniz bir platform. Saç tokası, çanta ve takı gibi aksesuarları da bulabiliyorsunuz. Yakın zamanda koleksiyonumuzu çocuk kıyafetleri de eklenecek.”

Bir ceket ücretiyle dört parça kiralamak mümkün

Satın alınacak bir cekete ödenecek ücretle en az dört parça kiralamanın mümkün olduğunu söyleyen Eke, “Aslında amacımız modanın vazgeçilmez bir parçası olmak, iyi markalara ulaşımı kolaylaştırmak ve tüketim alışkanlıklarını değiştirmek” dedi.

Rentony olarak herkesin ulaşabileceği bir fiyatlandırma politikası izlemeye özen gösterdiklerini belirten Eke, “100 lira ile 3 bin TL arası değişen parçalar var. Ama pazardaki diğer oyunculardan yüzde 30 daha düşük fiyatlı olduğumuzu söyleyebilirim” dedi. 2022 yılı hedeflerinin yüzde 50 üzerinde büyüme gösterdiğini ve her ay yeni müşteri sayısında belirgin artışın yaşandığını belirten Eke, sözlerini şu şekilde tamamladı.“Kiralama paylaşım ekonomisinin bir parçası ve hızlı tüketim çılgınlığının önüne geçmenin en önemli yöntemlerinden biri... Büyük fiyat avantajının yanı sıra hızlı modanın çevreye verdiği zararın önlenmesi için de önemli bir yol. Üstelik sadece kıyafeti kiralamıyor yanında birçok hizmeti de almış oluyorsunuz. Kuru temizleme, stil danışmanlığı, depolama gibi yüklerin tamamı bizim sorumluluğumuzda."