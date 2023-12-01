YEO, İtalya’daki ilk GES yatırımının inşasına başladı

YEO, İtalya projesini, %51 hissesine sahip olduğu Defic Globe’un iştiraki Yiltun Energie SRL ile gerçekleştirilecek. 2024’ün ikinci çeyreğinde enerji üretimine geçecek olan santral ile YEO’nun Romanya'daki 18,5 MW kapasiteli tesisin ardından ikinci yurtdışı enerji yatırımı hayata geçmiş olacak. Bressana Santrali, çevre dostu tasarımıyla yılda 1620 ağaca denk gelecek kadar karbondioksit salımını engelleyecek.

Sicilya’da iki proje daha

İtalya Bressana bölgesinde yapılacak olan bu proje haricinde İtalya Sicilya'da lisanslama süreçleri devam eden 125 MW kapasiteli iki ayrı proje daha hedefleniyor. YEO, lisanslama süreçlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu projelerin de yatırımlarına başlamayı planlıyor.

Hedef 2030’da 1 GW kapasite

YEO Teknoloji CEO’su Tolunay Yıldız, yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar 1 GW kapasite hedeflediklerini belirterek şöyle konuşuyor: “YEO olarak dünyanın farklı coğrafyalarındaki ofislerimiz ve iş yapma kabiliyetimizin yanında yatırımcı kimliğimizle de büyüyoruz. Yenilenebilir enerji alanında global oyuncu olma yolunda yeni bir adım atmaktan dolayı mutluyuz.

YEO Teknoloji olarak Avrupa’da da sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam ediyoruz. Dekarbonizasyon, desantralizasyon ve dijitalizasyon odaklı çalışmalarımızla yenilenebilir enerji ve dijital dönüşüm alanlarında kapsamlı çözümler sunmayı sürdüreceğiz. Daha yaşanabilir bir dünya için ‘Bizce mümkün’ diyerek yolumuza devam ediyoruz.”