2019; akıllı hoparlör ve 5G yılı olacak!
Deloitte’un bu yıl 18.’sini hazırladığı global “Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri Raporu” açıklandı. Rapora göre; akıllı hoparlör pazarında yüzde 63'lük artış beklenirken 2019'da 5G sahnede olacak, yapay zekâ kullanan firmaların %70’i, bu hizmete ‘bulut’ aracılığıyla sahip olacak.
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