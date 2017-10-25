Akıllı çay dönemi başlıyor

25 Ekim 2017

MURAT YILDIZ

Giderek akıllanan nesneler, işlerimizi çok daha kolay yapmamızı sağlıyor. Akıllı cihazlar sayesinde uzaktan yönetim ve denetim yapmak, daha kaliteli sonuçlar elde etmek mümkün. Swar- Tea tarafından geliştirilen akıllı çay otomatı, hem mobil cihazlar ile kolay kullanılabiliyor, hem merkezi denetim sağlıyor, hem de özel yapısı sayesinde Türk damak zevkine uygun çay üretiyor. SwarTea CEO’su Özcan Yıldız, yeni akıllı çay otomatı ile nesnelerin interneti dünyasında bir ilki yapıyor.

Akıllı çay otomatı üretme fikri nasıl ortaya çıktı?

SwarTea’nin kurucusu AcademyTech, yaklaşık 20 yıldır Türkiye’de ve 52 ülkede IT eğitimleri veren, aynı zamanda 2 yıl üst üste Deloitte tarafından yapılan araştırmada Türkiye’nin en hızlı büyüyen bir teknoloji şirketi. 2014 yılında, yenilikçi ve teknolojik ürünler tasarlamak üzere SwarTea’yi kurdu. Çay makinesi yapmak aslında çok kolay. Çay otomatı yapmak da zor değil. Biz, bu alana önemli yenilikler getirmek, ürünlerde taklit edilemez geliştirmeler yapmak, çay otomatından çok daha fazlası olan ürünler geliştirme amacı ile yola çıktık. Ev dışı tüketim alanları olarak adlandırılan otel, kafe, restoran, akaryakıt istasyonları, üniversiteler, kamu kuruluşları, hastaneler ve şirketler gibi toplu tüketim yapılan alanlardaki müşterilerimize çözüm sunabilmeyi hedefl edik. Dünyanın ilk ve tek nesnelerin interneti (IoT) özellikli akıllı çay otomatını 3 yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdik. Ar- Ge çalışmalarımızı Intel, Cisco ve Microsoft iş birliği ile yaptık.

Çay otomatının internete bağlanması pazarda bir ihtiyaç mı sizce?

Türk halkı olarak çay içmeyi hepimiz çok seviyoruz. Hemen her şirkette çay ocağı bulunuyor. Bazı şirketlerde çay otomatları mevcut. Ancak bu otomatların uzaktan kontrolü mümkün olmadığı için maliyet analizi, yönetimi manuel olarak yapılabiliyor. Çayı ne kadar kaldı, suyu var mı, aktif olarak çalışıyor mu, bir sorunu var mı hep manuel olarak takip edilebiliyor. Oysa ki bu cihazların da tıpkı ATM’ler gibi uzaktan izlenebilir olmasında büyük faydalar var. Operasyonel maliyetleri azalttığı gibi, hangi makineden ne kadar çay servis edildiği, ne kadar su, ne kadar şeker kullanıldığı, kaç bardak harcandığı, ne kadar elektrik tüketildiği, hangi makinelerin efektif kullanıldığı, hangi makinelerin yerinin değiştirilmesi gerektiği gibi raporlama ve analiz yapma imkanına kavuşuyorsunuz.

Kurumsal firmaların çay dağıtımında ürün ne gibi avantajlar sağlıyor?

IoTea, satılan çay üzerinden kazanç elde edilen bir model ile kurguluyoruz. Ancak bunun haricinde kurumlar ücretsiz bir şekilde müşterilerine çay dağıtmak için farklı senaryolar geliştirebilirler. Çünkü sistem akıllı ve tüm yazılımlar ile uzaktan konuşup, çay dağıtımını otomatik hale getirebilir. Böylece alışveriş merkezlerinde, mağazalarda ya da benzin istasyonlarında, sadakat kartları ile birlikte bağlanabiliyor, ya da mobil cihaz uygulamaları üzerinden çalışabiliyor. Öte yandan 50’den fazla çalışanı olan, büyük ölçekli ya da çok şubeli halka açık kullanım alanları olan firmalar rahatlıkla kurum içerisinde IoTea kullanabilirler. Swar- Tea ürünlerinin hitap ettiği sektörler ve firmalar arasında oteller, restoran zincirleri, üniversiteler, fabrikalar, hastaneler, kamu kuruluşları, sosyal tesisler, akaryakıt firmaları ve bankalar yer alıyor. Bu firmalarda çalışanların yaka kartları ya da yemek kartları üzerinden çay dağıtımı yapabiliyoruz.

Geleneksel çay otomatlarından farkı nedir?

İçtiğiniz çayın bir o kadarının da çöpe attığınızı biliyor musunuz? Eğer yenilikçi bir ürün geliştirmek istiyorsak bu sadece teknolojik, ya da görsel tasarımı güzel bir ürün olmamalıydı. Laboranlarla birlikte çalışarak elde ettiğimiz veriler neticesinde IoTea modelimizde geliştirdiğimiz sistemi kullanarak, normal şartlar altında 1 saatte bayatlayan çay 8 saate kadar aynı lezzette içilebilir hale geldi. Özellikle otellerde konumlandırılan çay kazanlarından müşteriler çayını kendileri alıyor. Ve bu kazanlar maalesef iş sağlığı güvenliği konusunda uygun değil, dış çeperlerine el değmiyor veya özel bir koruma sensörü yok. SwarTea akıllı ürünleri hem kaliteli hem de güvenli çay dağıtım deneyimi sunuyor.

Pazarda büyüme stratejiniz nedir?

Biz temelde bir pazarlama ve teknoloji firmasıyız ve öyle de kalmak istiyoruz. Bu sebeple satış fonksiyonunu bayilerimize ve stratejik iş ortaklarımıza devretmek istiyoruz. Bayi ağımızı oluşturmaya başladık. Ürünümüze güveniyoruz. Müşterinin ihtiyacı olan çok sayıda özelliği barındırıyor. Teknolojisi, hijyen özellikleri, iş güvenliği özelliği ve estetiği güçlü yönleri. Bu özelliklerin sağladığı çok yönlü tasarruf imkanını da dikkate aldığımızda taklit edilmesi oldukça zor, hatta birkaç yıldan önce taklidinin çıkması mümkün olmayan bir ürün ailesinden söz ediyoruz. Bu ürünün bayiliğini yapmak pazarda ayrıcalıklı ve tercih edilen şirket olmayı da beraberinde getirecektir. Franchise modeli ile pazara gitmeyi tercih ediyoruz.