ESET Internet Security’ye Online Bankacılık Ödülü

15 Kasım 2018

Online bankacılık ve e-ticaretin gittikçe yaygınlaştığı göz önünde bulundurulduğunda, tehditlerin artması şaşırtıcı değil. İngiltere'de yayınlanan yakın tarihli bir rapora, banka müşterilerinin 2018 yılının ilk altı ayında dolandırıcılara 500 milyon pound kaptırdığını ortaya koydu. Siber güvenlik sağlayıcıları, potansiyel tehditleri azaltmak için çözümler sunarak büyüyen bu endişelere hızlı bir şekilde yanıt veriyor.

Testler nasıl yapıldı?

İngiltere merkezli bağımsız IT güvenliği test ve danışmanık kuruluşu MRG Effitas, piyasada yer alan geniş çözüm yelpazesini sıralamak amacıyla, dört çeyrek boyunca yaygınlaşmış finansal kötü amaçlı yazılım ve botnetler kullanarak finansal güvenlik çözümlerini test etti. Bu testler, gerçek koşullar oluşturularak üzerinde aktif finansal zararlı yazılımlar bulunan bilgisayarlarda güvenli tarayıcıların online bankacılık ve elektronik alışveriş işlemlerini koruyup koruyamadıklarını analiz etti. Güvenli tarayıcılar, zararlı yazılımların kredi kartı bilgilerini çalmalarını ya da online bankacılık işlemlerini değiştirmelerini önleyebilmelidir.

ESET’in “Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması” fark yaratıyor

MRG Effitas, bu testler kapsamında, günlük web kullanıcılarına kapsamlı koruma sağlayan gelişmiş bir çözüm olan ESET Internet Security‘yi de analiz etti. “Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması” da dahil olmak üzere son derece gelişmiş bir dizi özellik sunan yazılım, kullanıcıların güvenli bir şekilde online ödeme yapabilecekleri ve internet bankacılığı kullanırken veya web tabanlı kripto cüzdanlara erişirken otomatik olarak korunabilecekleri, özel güvenliğe sahip bir tarayıcı içeriyor.

Tuş kaydedici yazılımlara karşı da koruyor

Yazılım aynı zamanda daha da güvenli işlem yapılabilmesi için klavye ve tarayıcı arasındaki iletişimi şifreliyor ve bunun yanı sıra, bir bilgisayardaki tuş vuruşlarını izlemek ve kaydetmek için kullanılan keylogger yazılımlarına karşı da koruma sağlıyor. Testlerin ardından ESET'in kazananlar arasında olduğu açıklandı.

Ödülü değerlendiren ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, "ESET'in güvenlik çözümleri, bankacılık ve diğer finansal tehditleri aktif olarak takip eden dünya çapındaki araştırma ekiplerimizin uzmanlığıyla desteklenmektedir. Bu, şirketimizin güncel tehdit trendlerine ve onların değişen türlerine karşı ön planda olduğu ve bu doğrultuda kullanıcıları korumak amacıyla en iyi yazılımı geliştirebileceği anlamına geliyor. ESET olarak kullanıcıları mümkün olan en yüksek seviyede korumaya çalışmaktayız ve üst düzey araştırma ile uzman bilgisi sayesinde kullanıcıları en tehlikeli tehditlere karşı koruyan ürünler sunmaktan gurur duyuyoruz. Finansal güvenlik tehditleri giderek karmaşıklaşıyor ve MRG Effitas Online Bankacılık Ödülü gibi kriterler, ESET ürünlerinin son derece zorlu olan siber güvenlik alanındaki kalitesini gösteriyor” açıklamasını yaptı.

ESET Internet Security'nin sizi nasıl koruyabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin:

https://www.eset.com/tr/internet-security/