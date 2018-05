Veri gelecek planları için cesaret yaratıyor

10 Mayıs 2018

SELENAY YAĞCI

Anadolu'dan doğarak bugün 70 ülkeye ihracat yapan ankastre markası Silverline, yıllar öncesinden dijitaldeki ışığı gören firmalardan biri. Silverline, 2011’den bu yana Itelligence’ın çözüm ortaklığıyla yaptığı teknoloji yatırımları sayesinde, tüm grup şirketlerindeki iş süreçlerini tek noktadan kontrol eder hale geldi ve son 6 yılda düzenli olarak yüzde 20 büyüyerek, 7 yılda 70 ülkeye ihracat yapabilecek güce ulaştı. Silverline 2017’yi ise inovasyon yılı ilan ederek, Itelligence ile birlikte dijital dönüşüm yolculuğunu sürdürdü. Şirket, üretim tesislerine yönelik Ar-Ge, otomasyon ve robot yatırımları yapıyor. Bu hafta borsaya açık bir Anadolu şirketinin dijital dönüşüm yolculuğunu ele almak üzere, Silverline CEO’su Mustafa Laçin ve Itelligence CEO’su Dr. Abdülbahri Danış ile bir araya geldik. Mustafa Laçin'e göre SAP gibi IT tabanlı yazılımlar, şirketlere bilgi sağlıyor ve bu bilgilerle doğru kararlar vermek kolaylaşıyor. Böylece gelecek planlama konusunda daha cesur hareket etmeyi sağlıyor.

Geçen yıl yüzde 30 büyüdüklerini ve bu yıl da yine 30 büyümeyi hedefl ediklerini söyleyen Silverline CEO’su Mustafa Laçin, "İstediğimiz matematiksel büyüme değil. Avrupa ve dünyanın tanınan markası olmayı hedefliyoruz. Bunun için artık tüm şirketlerin IT tabanlı olması gerek. SAP bir dijitalleştirme paketi. Şimdi biz bu paketin kabiliyetini artırmak istiyoruz" dedi.

2006'dan bu yana büyüme trendinde olduklarını ifade eden Laçin, şunları anlattı:

"Bu başarı hikayemizin, doğru tercihlerle gelen bir şey olduğuna inanıyorum. Çok çalışmak klasik ama çok çalışırken de doğru karar, doğru tercih çok önemli. Bunda da çok basit birşey var. Sistemin bilgi üretmesi ve bilgilerden karar vermek. SAP gibi yazılımlar aslında sistemin bilgi üretmesini sağlayan, bunu toparlayan veri üssü. İster risk yönetimi ister karar yönetimi diyelim. Bizim karar yönetimimizin altında SAP'ın ürettiği bilgi var. Ben öyle bir iş adamıyım ki bilirim, hissederim, gibi şeyler eskide kaldı. Bilgiye dayalı yönetime, üretime geçildi. Bu bilgiyi de SAP sistemi üretiyor. Son ürettiğimiz üründeki kârımızı hesaplayabiliyoruz. Geleceği yönetmek planlamak konusunda cesaret veriyor. Bilgi varsa acabalar azalıyor, bilgi yoksa acabalar artıyor. Sislverline'ın bu hızlı büyümesinde en büyük faktör bilgiye dayalı ve IT tabanlı şirket olması."

Yazılımlarla bayinin stoğunu bile görmek istediklerini kaydeden Laçin, "A malını bayiye vermişim. Bayi müşteriye satamamış. Stoğunda duruyor. Biz stoğunu görebilirsek, satılmadıysa niyeyi görüp müdahele edebiliriz. Belki o ürünü beklemeye alıp çok satan ürünü üretim planına alabiliriz. Bunu hayal ediyoruz" dedi.

Sektöründe öncü firma

Itelligence CEO’su Dr. Abdülbahri Danış, Türkiye'deki en büyük SAP çözüm ortağı olduklarının altını çizerek, "Hizmet verdiğimiz Silverline'nın vizyonu çok geniş. Biz ona gitmeden o bize geliyor yeni birşey var mı diye. Türkiye'de SAP teknolojilerini illk uygulayan şirketlerden biri. Türkiye'de sektöründe de öncü firma. Biz şu an Silverline ile yeni bir SAP versiyonunu konuşmuyormuyoruz. Son sürüm IT yatırımı yaptı ve insan kaynakları, üretim prosesleri gibi birçok alanını dijitalleştirdi. Şu an süreçleri basitleştirmeyi ve kolaylaştırmayı, yapılan işleri hızlı yapmayı konuşuyoruz" diye konuştu.