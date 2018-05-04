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İnce'den ilk mesaj: "24 Haziran'da Cumhurbaşkanıyım"

Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra ilk konuşmasını yapan Muharrem İnce, "Allah'ın izni, milletin takdiriyle 24 Haziran'da cumhurbaşkanı olacağım." İnce, cumhurbaşkanı olunca Çankaya'ya çıkacağını ve Sarayı da bilim yuvası yapacağını söyledi.
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