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Bakan Ağbal, emeklilere bayram ikramiyesinin ne zaman verileceğini açıkladı

Bakan Ağbal, emeklilere 1 maaş bayram ikramiyesiyle ilgili, “Haziran ayı başında planlamamızı yapıyoruz, emekli ikramiyesi olan bin liraları hesaplarına yatıracağız” dedi.
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