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Ferrero, 8. Sürdürülebilirlik Raporu'nu açıkladı

Ferrero Grubu, 2017'de gerçekleştirdiği global ve yerel sosyal sorumluluk projelerini içeren raporu, İtalyan Büyükelçiliği’nde düzenlenen programla açıkladı.
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