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1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızlandı

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak "1915 Çanakkale Köprüsü" için boğazın her iki yakasındaki kara bağlantı noktalarında tamamlanan sondajların ardından çalışmalar hızlandı.
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