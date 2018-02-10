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3. Havalimanı inşaatı havadan görüntülendi

İstanbul'da yapımı devam eden ve 29 Ekim’de açılması planlanan 3'üncü Havalimanı’nın son durumu havadan görüntülendi.
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