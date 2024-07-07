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Cem Adrian Van konserinde pet şişeli saldırıya uğradı!

Van Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Cem Adrian sahnede pet şişeli saldırıya uğradı. Pet şişenin sert şekilde yüzüne çarpmasına karşın sahneyi terk etmeyen başarılı şarkıcı konser sonrası bir açıklama yaptı. Cem Adrian "1-2 dikenden sebep bahçeye küsülmez ki, ben dikeni de severim gülden ötürü…" dedi.

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Van Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Cem Adrian sahnede pet şişeli saldırıya uğradı. Pet şişenin sert şekilde yüzüne çarpmasına karşın sahneyi terk etmeyen başarılı şarkıcı konser sonrası bir açıklama yaptı. Cem Adrian "1-2 dikenden sebep bahçeye küsülmez ki, ben dikeni de severim gülden ötürü…" dedi.

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