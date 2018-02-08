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Dört arkadaşın kurduğu tesiste taleplere yetişilmiyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde 100 bin solucanla başladıkları işte üç yılda 30 milyon solucana ulaşan dört arkadaş, kenti solucan gübresi üretiminde ön plana çıkarmak istiyor.
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