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Akdeniz'de ihracatçının yeni hedefi Japonya

Ali Can Yamanyılmaz, Japonya'ya beyaz et ihracatının önünün açıldığını belirterek, "Önümüzdeki bir ay içinde ihracatla ilgili prosedürler bitmiş olacak.Orada 3 milyar dolarlık pazar var, o pazardan yüzde 10 pay almak istiyoruz." dedi.
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