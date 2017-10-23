ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C

Alpullu Şeker Fabrikası 4 yıl aradan sonra üretime başladı

Kırklareli'de, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurularak 1926'da üretime başlayan Alpullu Şeker Fabrikası'nın 4 yıl aradan sonra Trakya çiftçisine geçen ay kapılarını yeniden açması üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.