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Bakan Ağbal'dan KDV iadesi müjdesi

AA Editör Masası'na konuk olan Maliye Bakanı Ağbal, sonraki dönemlere devreden KDV iadelerinin işletmelerin üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu belirterek, "Sonraki döneme devreden KDV'nin iade edilemezliği kuralını kaldırıyoruz." dedi.
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