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Boşa akan maden suyunu 17 ülkeye ihraç etti

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde mermercilik yapan Şuayip Demirel, yıllardan beri ilçede boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirip fabrika kurdu ve kısa sürede aralarında 17 ülkeye ihracat yapmaya başladı.
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