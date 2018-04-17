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Çaykur Pakistan'da çay fabrikası açtı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) Pakistan'ın kuzeyindeki Mansehra bölgesinde siyah çay işleme fabrikası açtı.
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