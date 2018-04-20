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2020'de Çeşme-Alaçatı Havalimanı hizmete girecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Çeşme-Alaçatı Havalimanı inşaatının temelinin kısa sürede atılacağını, havalimanının 2020'de genel havacılığa hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.
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