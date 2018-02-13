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Çiçekçiler 14 Şubat'a hazır

Edirne ve Tekirdağ'daki çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün vazgeçilmez hediyesi çiçekleri hazırladı. Her iki kentte de en fazla kırmızı gül ve papatya stoku yapan esnaf, bu yıl da kırmızı gülden umutlu.
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