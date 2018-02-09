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PTT dünyanın 7'nci büyük lojistik şirketi

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, "PTT, dünyada 2017 yılı sonu itibarıyla posta teşkilatları içinde 7'nci sıraya yükselmiş lojistik şirkettir." dedi.
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