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"Edirne'den otoyola giren Şanlıurfa'ya kadar gidecek"

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı'ndaki temel atma töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, "Edirne'den otoyola giren bir vatandaşımız bu yol bittiğinde Şanlıurfa'ya kadar hiç araba sollamadan otoyolda gidecek." dedi.
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