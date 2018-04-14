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Eğribel Tüneli'nde ışığa 50 metre

Kış mevsiminde kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne inşa edilen tünelin sol tüpünde ışığın görülmesine 50 metre kaldı.
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