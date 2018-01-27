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Ereğli'nin ürünü 25 ülkeyi renklendiriyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde yetiştirilen siyah havucun konsantresi, ABD, Rusya ve bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 25 ülkede doğal gıda renklendiricisi olarak kullanılıyor.
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