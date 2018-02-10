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PTT'de hedef lojistikte dünya 3'üncülüğü

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, 2018 yılında e-ticaret lojistiğinde dünyadaki ilk 3 şirket arasında girmeyi hedeflediklerini söyledi.
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