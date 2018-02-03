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İki il, heyecanla havalimanını bekliyor

Gümüşhane ve Bayburt'ta yaşayanların özlemle beklediği ve 16 Ocak'ta ihalesi yapılan havalimanı projesi, Doğu Karadeniz'in iç kesimindeki iki kentini daha havaalanı ile buluşturacak. Havalimanı yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olması öngörülüyor.
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