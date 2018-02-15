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Ilısu Barajı'nda sona yaklaşıldı

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyon projesi Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) binasında 6 üniteden, 460 ton ağırlığında ve 8 bin 150 milimetre çapındaki 5. ünite rotor indirme işlemi tamamlandı.
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