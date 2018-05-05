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"İş Sağlığı ve Güvenliği bütün paydaşlarla beraber yürütülmeli"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç, "İş Sağlığı ve Güvenliği konusu bütün paydaşlarla beraber yürütülmesi gereken bir konu." dedi.
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