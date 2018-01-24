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Karabük'ün değerleri markalaşacak

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Karabük Valiliği tarafından Karabük'ün sahip olduğu potansiyel değerlerin daha iyi tanıtılması, markalaştırılması ve kent imajının güçlendirilmesi amacıyla Karabük'e ait değerlerin markalaşması yönünde çalışma yapıldı.
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