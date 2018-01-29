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Karadenizli balıkçılar sezonu erken kapatıyor

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Doğu Karadeniz'de balık olmaması nedeniyle av sezonunun bitme noktasına geldiğini, teknelerin liman ve barınaklara sezon sonu olan 15 Nisan'ı beklemeden demirlemeye başladığını söyledi.
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