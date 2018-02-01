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Köylere içme suyu için "akıllı" teknoloji

Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren bir enerji firması, kuyu ve depoların sağlıklı, güvenli ve tasarruflu su kullanımına katkı sağlayan cihazların entegre edildiği bir sistem geliştirmek üzere çalışma başlattı.
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