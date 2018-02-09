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Küçük tekne balıkçıları 'karides' peşinde

Bu sezon Marmara Denizi'nde umduğunu bulamayan küçük tekne balıkçıları, şubat ayında av yasağının sona ermesiyle karides tutmaya başladı.
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