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Maliye sektörel bazlı risk analizi yapacak

Maliye Bakanı Ağbal, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Risk Analizi ile ilgili başkan yardımcılığı kurulacağını belirterek, "Özel daireler, grup başkanlıkları kuruyoruz. Yönetim yapısını oluşturuyoruz. Sektörel bazlı risk analiz birimleri kuracağız." dedi
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