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Marmara'nın zeytin ve zeytinyağını 54 ülkeye satıyor

Dünyanın en büyük "sofralık zeytin" üreticilerinden Marmarabirlik, 54 ülkeye zeytin ve zeytinyağı ihraç ederek yaklaşık 23 milyon dolar döviz girdisi sağlıyor.
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