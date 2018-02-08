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Mezgit tezgahları şenlendirdi

Tekirdağ'da balıkçılar bu sezon yüzlerini güldürmeyen palamut ve lüfer yerine, ağlarına takılmaya başlayan mezgitle tezgahları doldurmaya başladı. Marmara'da hamsi ve lüferin azalmasının ardından balıkçılar mezgit ve istavrite yöneldi.
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