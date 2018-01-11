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Milyon dolarlık yatlar görücüye çıktı

Dünyanın en önemli denizcilik etkinliklerinden "Progressive Chicago Tekne ve Karavan Fuarı" açıldı.
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