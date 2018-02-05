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"Pasifik geleceğin okyanusu olacak"

Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi'nin tanıtım toplantısı, TOBB Başkanı ve CACCI Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, CACCI Başkanı Jemal Inaishvili ile Planlama Komitesi üyelerinin katılımıyla TOBB'un İstanbul'daki hizmet binasında gerçekleştirildi.
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