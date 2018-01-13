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Rize mandalinası tescil yolunda

Rize mandalinasının Karadeniz'de tescili için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde çalışma yürütülüyor.
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