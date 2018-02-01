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Şampiyon atlar burada yetişiyor

Eskişehir'de 1815 yılında 2. Mahmud tarafından "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla kurulan ve 1984'ten bu yana TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesi, 2 asırlık tecrübesiyle pistlerin şampiyon taylarını yetiştiriyor.
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