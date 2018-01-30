ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C

Savunma sanayisi 'Ar-Ge' ile şaha kalktı

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Türkiye'de geçen yıl gerçekleşen 24 milyar liralık Ar-Ge harcamasının büyük kısmının savunma sanayisi alanında yapıldığını vurgulayarak, "Savunma sanayisini sıçratan unsur da bu Ar-Ge'dir." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.