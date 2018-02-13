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"Siber güvenlik tansiyon ilacı gibi"

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, TÜRKSAT'ın e-Devlet Kapısı'ndaki verilerin korunması için gerekli mimariyi oluşturduğunu, kamu kurumlarının kendi politikalarını gerçekleştirmesine yardımcı olduklarını söyledi.
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